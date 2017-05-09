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08:18 (мск), источник: Интерфакс

Эвакуация людей понадобилась из-за пожара в нежилом здании на площади 600 кв. в Екатеринбурге

Екатеринбург. 9 мая. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Пожар произошел в ночь на вторник в неэксплуатируемом двухэтажном здании в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Свердловской области во вторник.

Сообщение о возгорании на улице Куйбышева поступило в 1:58 по местному времени (13:58 мск).

По предварительной информации МЧС, на площади 600 кв.м. горела крыша неэксплуатируемого здания. Из-за угрозы распространения огня из соседнего жилого дома были эвакуированы 25 человек, в том числе, пятеро детей.

В 04:45 по местному времени (2:45 мск) было ликвидировано открытое горение. Пожарные не допустили распространение огня на соседний жилой дом, говорится в сообщении.

Пострадавших в пожаре нет, причины устанавливаются.

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