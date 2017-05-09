Эвакуация людей понадобилась из-за пожара в нежилом здании на площади 600 кв. в Екатеринбурге
Екатеринбург. 9 мая.
Екатеринбург. 9 мая.
Сообщение о возгорании на улице Куйбышева поступило в 1:58 по местному времени (13:58 мск).
По предварительной информации МЧС, на площади 600 кв.м. горела крыша неэксплуатируемого здания.
В 04:45 по местному времени (2:45 мск) было ликвидировано открытое горение. Пожарные не допустили распространение огня на соседний жилой дом, говорится в сообщении.
Пострадавших в пожаре нет, причины устанавливаются.