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08:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Губернатор Джакарты получил два года тюрьмы за богохульство

Губернатор Джакарты Басуки «Ахок» Тхахаджа Пурнама признан виновным в действиях, оскорбляющих чувства верующих-мусульман, и приговорен к двум годам тюремного заключения. Такое решение вынес во вторник, 9 мая, суд в индонезийской столице, передает Reuters. Причиной уголовного преследования послужило появившееся в сентябре видео.

Источник: AP 2017
Было в предусмотренном законом порядке и убедительно установлено, что Пурнама совершил преступный акт богохульства, и поэтому мы осудили его на два года лишения свободы.
Двиарсо Буди Сантиарто
Главный судья

Как отмечается, судебное разбирательство в отношении губернатора — христианина и этнического китайца привлекло внимание широкой общественности как «тест» на веротерпимость среди крупнейшей в мире нации, представители которой преимущественно исповедуют ислам.

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ТАСС сообщает, что сторона обвинения требовала наказания в виде одного года заключения. В Индонезии за оскорбление чувств верующих грозит до пяти лет тюрьмы.

В сентябре прошлого года во время предвыборной кампании Пурнама позволил себе высказывания, которые многие мусульмане сочли богохульством. В частности, он обвинил своих оппонентов в том, что они ссылаются на определенную суру из Корана, в которой говорится, что исповедующие ислам не должны выбирать себе лидеров из числа немусульман.

Впоследствии политик извинился за свои слова. Однако его слова вызвали возмущение как со стороны радикальных, так и со стороны умеренных мусульман. В Джакарте прошли акции протеста против губернатора, в которых принимали участие тысячи человек.

Пурнама занял свой пост в 2014 году, после того как бывший губернатор Джоко Видодо стал президентом Индонезии. Он стал первым представителем китайского этнического меньшинства и первым немусульманином, занявшим пост губернатора.

Комментарии
1
Павел Элкариэль
"Богохульство" - это нормальное, здоровое отношение к религии и всему, что с ней связано.
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