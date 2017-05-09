Губернатор Джакарты получил два года тюрьмы за богохульство

Было в предусмотренном законом порядке и убедительно установлено, что Пурнама совершил преступный акт богохульства, и поэтому мы осудили его на два года лишения свободы.

Как отмечается, судебное разбирательство в отношении губернатора — христианина и этнического китайца привлекло внимание широкой общественности как «тест» на веротерпимость среди крупнейшей в мире нации, представители которой преимущественно исповедуют ислам.

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ТАСС сообщает, что сторона обвинения требовала наказания в виде одного года заключения. В Индонезии за оскорбление чувств верующих грозит до пяти лет тюрьмы.

В сентябре прошлого года во время предвыборной кампании Пурнама позволил себе высказывания, которые многие мусульмане сочли богохульством. В частности, он обвинил своих оппонентов в том, что они ссылаются на определенную суру из Корана, в которой говорится, что исповедующие ислам не должны выбирать себе лидеров из числа немусульман.

Впоследствии политик извинился за свои слова. Однако его слова вызвали возмущение как со стороны радикальных, так и со стороны умеренных мусульман. В Джакарте прошли акции протеста против губернатора, в которых принимали участие тысячи человек.

Пурнама занял свой пост в 2014 году, после того как бывший губернатор Джоко Видодо стал президентом Индонезии. Он стал первым представителем китайского этнического меньшинства и первым немусульманином, занявшим пост губернатора.