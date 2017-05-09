В Красноярске погибла выпавшая из окна девушка

В Красноярске при падении из окна погибла молодая женщина. Об этом сообщает «7 канал» со ссылкой на Следственный комитет.

Инцидент произошел 8 мая в Солнечном. По данным следователей, девушка выпала из окна дома по ул. 40 лет Победы (район поликлиники № 2) с высоты второго этажа. Точный возраст погибшей неизвестен. Очевидцы сообщили, что женщина упала на козырек подъезда.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства гибели девушки.

Напомним, 6 апреля студент одного из красноярских вузов упал с высоты третьего этажа, пытаясь покинуть женское общежитие через окно. Молодого человека доставили в больницу с тяжелыми травмами.