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08:38 (мск), источник: ТАСС

СМИ: девять человек погибли в результате взрыва в медресе в Афганистане

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Источник: AP 2017

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Мощный взрыв прогремел в медресе (мусульманское религиозное учебное заведение) в афганской провинции Парван. Как сообщил телеканал Tolonews, погибли девять человек.

По данным канала, жертвами стали глава местного совета богословов и восемь учеников. Взрывное устройство сработало в классе во время занятий. Информации о числе раненых не приводится.

Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

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