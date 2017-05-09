В Омске утром 9 мая произошло две аварии с трамваями

Сразу два, как выразились авторы поста, «нападения на трамвай» произошли сегодня утром в областном центре.

Возможно, инциденты вызваны тем, что часть улиц города перекрыта, а омичи стремятся побывать на праздничных мероприятиях и спешат в центр города.