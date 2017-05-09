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08:38 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске утром 9 мая произошло две аварии с трамваями

Фото опубликовали очевидцы в соцсетях.

Сразу два, как выразились авторы поста, «нападения на трамвай» произошли сегодня утром в областном центре.

Возможно, инциденты вызваны тем, что часть улиц города перекрыта, а омичи стремятся побывать на праздничных мероприятиях и спешат в центр города.

Одно ДТП произошло примерно в 9.30 утра с автомобилем скорой помощи и трамваем на пересечении улиц Рождественского и Серова в Ленинском округе.

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