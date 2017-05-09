В Омске утром 9 мая произошло две аварии с трамваями
Фото опубликовали очевидцы в соцсетях.
Фото опубликовали очевидцы в соцсетях.
Сразу два, как выразились авторы поста, «нападения на трамвай» произошли сегодня утром в областном центре.
Возможно, инциденты вызваны тем, что часть улиц города перекрыта, а омичи стремятся побывать на праздничных мероприятиях и спешат в центр города.
Одно ДТП произошло примерно в 9.30 утра с автомобилем скорой помощи и трамваем на пересечении улиц Рождественского и Серова в Ленинском округе.