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09:11 (мск), источник: АиФ Омск

В Советском округе Омска произошёл крупный пожар на производстве

Ночью возгорание тушили шесть автомобилей МЧС.

Информация о возгорании в цехе готовой продукции, расположенном в Советском округе Омска, поступила в дежурную часть МЧС поздним вечером — в 23.23 часа 8 мая.

По данным управления МЧС России по Омской области, к месту возгорания выехали 25 человек и шесть единиц спецтехники спасателей. Пожар локализован в 23.44, ликвидирован в 00.51 часов 9 мая.

Данные о пострадавших и причинённом ущербе не сообщаются.

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