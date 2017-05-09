В Советском округе Омска произошёл крупный пожар на производстве

Информация о возгорании в цехе готовой продукции, расположенном в Советском округе Омска, поступила в дежурную часть МЧС поздним вечером — в 23.23 часа 8 мая.

По данным управления МЧС России по Омской области, к месту возгорания выехали 25 человек и шесть единиц спецтехники спасателей. Пожар локализован в 23.44, ликвидирован в 00.51 часов 9 мая.

Данные о пострадавших и причинённом ущербе не сообщаются.