В Башкирии мотоциклист протаранил пассажирскую «ГАЗель»

ДТП произошло на улице Патриотической, сообщают очевидцы в группе «БашДТП».

Судя по всему, байкер ехал на большой скорости и не успел уступить поворачивающей «ГАЗели». Он протаранил микроавтобус.

Сообщается, что серьезно пострадал сам водитель мотоцикла. Его транспорт получил значительные технические повреждения. В «ГАЗели» пассажиров не было.