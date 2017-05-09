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09:13 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии мотоциклист протаранил пассажирскую «ГАЗель»

В Стерлитамаке мотоциклист на перекрестке въехал в бок пассажирской «ГАЗели».

ДТП произошло на улице Патриотической, сообщают очевидцы в группе «БашДТП».

Судя по всему, байкер ехал на большой скорости и не успел уступить поворачивающей «ГАЗели». Он протаранил микроавтобус.

Сообщается, что серьезно пострадал сам водитель мотоцикла. Его транспорт получил значительные технические повреждения. В «ГАЗели» пассажиров не было.

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