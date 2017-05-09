На Коммунальном мосту произошло смертельное ДТП

Авария со смертельным исходом произошла на Коммунальном мосту вчера поздно вечером.

Как сообщили в ГУВД по Пермскому краю, около 20.25 по коммунальному мосту двигался автомобиль «Лада ларгус». За рулём находилась 44-летняя женщина. По предварительной информации, она не справилась с управлением.

Автомобиль въехал в ограждение справа по ходу движения. В результате ДТП водитель погибла. Очевидцы в социальных сетях сообщили, что в аварии были повреждены ещё несколько автомобилей.

Пермские зоозащитники рассказали, что погибшая — их коллега, руководитель приюта для животных «Кошкин дом» Анна Николаева.