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09:44 (мск), источник: АиФ Прикамье

На Коммунальном мосту произошло смертельное ДТП

В аварии погибла известная пермская зоозащитница Анна Николаева.

Авария со смертельным исходом произошла на Коммунальном мосту вчера поздно вечером.

Как сообщили в ГУВД по Пермскому краю, около 20.25 по коммунальному мосту двигался автомобиль «Лада ларгус». За рулём находилась 44-летняя женщина. По предварительной информации, она не справилась с управлением.

Автомобиль въехал в ограждение справа по ходу движения. В результате ДТП водитель погибла. Очевидцы в социальных сетях сообщили, что в аварии были повреждены ещё несколько автомобилей.

Пермские зоозащитники рассказали, что погибшая — их коллега, руководитель приюта для животных «Кошкин дом» Анна Николаева.

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