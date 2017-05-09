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09:52 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе сгорела «Победа», в которой жил мужчина

Бомж чудом выжил.

Накануне, 8 мая, вечером в башкирской столице произошел пожар: во дворе по ул. Т. Янаби, 67 вспыхнула «Волга».

По словам местных жителей, машина стояла здесь уже около 10 лет, в качестве транспорта ею уже не пользовались, зато один мужчина без определенного места жительства оборудовал в салоне спальное место.

— В машине обитал бомж. Он жив, — сообщается в инстаграме bash.dtp.official. А вот советской легковушке, судя по фото, опубликованным здесь же — неслабо досталось.

Что же стало причиной возгорания, а также кто является хозяином авто, предстоит выяснить правоохранителям.

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