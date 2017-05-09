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11:05 (мск), источник: 112.ua

В Одессе задержали криминального авторитета по прозвищу «Гуга»

Мужчина имеет ряд судимостей за подделку документов и незаконные действия с наркотиками.

Источник: 112.ua

В Одессе правоохранители задержали криминального авторитета Сергея Глонти (Гуга), сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина.

«Сегодня был задержан известный криминальный авторитет Серго (Гуга), находившийся нелегально в стране. Сейчас решается вопрос о его депортации, Одесса — не место для «воровских сходок», — отметил Головин.

По информации издания, Глонти имеет ряд судимостей за подделку документов и незаконные действия с наркотиками.

Напомним, правоохранительные органы уже заявляли о задержании Глонти в августе 2016 года в Киеве.

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