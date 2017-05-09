В Альметьевском районе найдено тело пропавшего мужчины
(Казань, 9 мая, «Татар-информ»). В Альметьевском районе найдено тело пропавшего 64-летнего мужчины, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 9 мая, «Татар-информ»). В Альметьевском районе найдено тело пропавшего 64-летнего мужчины, сообщили ИА «Татар-информ» в
Мужчина пропал в октябре 2016 года. Погибшего обнаружили накануне на берегу реки Кичуй в селе Кичучатово. Тело извлечено из воды и передано сотрудникам полиции. В настоящее время ведутся работы по установлению обстоятельств случившегося.