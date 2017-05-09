В Альметьевском районе найдено тело пропавшего мужчины

Мужчина пропал в октябре 2016 года. Погибшего обнаружили накануне на берегу реки Кичуй в селе Кичучатово. Тело извлечено из воды и передано сотрудникам полиции. В настоящее время ведутся работы по установлению обстоятельств случившегося.