Омичка отдала 500 тыс. руб. мошеннице, чтобы избавить мужа от наказания

В отдел полиции № 1 УМВД России по городу Омску обратилась 27-летняя омичка с заявлением о том, что в отношении неё совершено мошенничество.

Выяснилось, что омичка передала в декабре прошлого года некоей гражданке сначала 200 тыс. руб., а затем ещё 300 тыс. за обещание прекратить расследование уголовного дела в отношении её 29-летнего супруга, подозреваемого в совершении разбойного нападения.

Интересно, руб., но затем сделала внушительную скидку до 500 тыс. руб. После того как муж был осуждён к пяти годам лишения свободы, женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.

Как сообщают в УМВД России по Омской области, подозреваемая, 60-летняя жительница Левобережья, ранее к уголовной ответственности не привлекалась. К материалам уголовного дела следователем приобщены аудиозапись разговоров потерпевшей с подозреваемой и показания свидетеля, подтвердившего факт передачи денег.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией ч. 3 ст. 159 УК РФ как «Мошенничество, совершенное в крупном размере», составляет 6 лет лишения свободы.