Омичка отдала 500 тыс. руб. мошеннице, чтобы избавить мужа от наказания
Когда супруг получил реальный срок, женщина поняла, что её обманули.
Когда супруг получил реальный срок, женщина поняла, что её обманули.
В отдел полиции № 1 УМВД России по городу Омску обратилась 27-летняя омичка с заявлением о том, что в отношении неё совершено мошенничество.
Выяснилось, что омичка передала в декабре прошлого года некоей гражданке сначала 200 тыс. руб., а затем ещё 300 тыс. за обещание прекратить расследование уголовного дела в отношении её 29-летнего супруга, подозреваемого в совершении разбойного нападения.
Интересно, руб., но затем сделала внушительную скидку до 500 тыс. руб. После того как муж был осуждён к пяти годам лишения свободы, женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.
Как сообщают в УМВД России по Омской области, подозреваемая, 60-летняя жительница Левобережья, ранее к уголовной ответственности не привлекалась. К материалам уголовного дела следователем приобщены аудиозапись разговоров потерпевшей с подозреваемой и показания свидетеля, подтвердившего факт передачи денег.
Максимальное наказание, предусмотренное санкцией ч. 3 ст. 159 УК РФ как «Мошенничество, совершенное в крупном размере», составляет 6 лет лишения свободы.