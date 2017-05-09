В Краснодаре в ДТП с мотоциклом погибли два человека
В Краснодаре столкнулись мотоцикл и иномарка, погибли два человека.
В Краснодаре столкнулись мотоцикл и иномарка, погибли два человека.
Авария произошла 8 мая около 22:20 на улице Бородинской. По предварительным данным, водитель мотоцикла выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Audi.
«В результате происшествия водитель мотоцикла 1979 года рождения и пассажир 1974 года рождения погибли на месте», — сообщили в
Сейчас по факту аварии проводится проверка. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.