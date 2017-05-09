Под Воронежем в ДТП погиб мотоциклист и пострадал 4-летний мальчик

Водитель мотоцикла Honda врезался в автомобиль «ВАЗ-21213» в селе Новая Усмань Новоусманского района около 11:30 понедельника, 8 мая. Об аварии корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в «системе 112». В аварии пострадали сам 22-летний мотоциклист, 29-летняя автоледи и ее четырехлетний пассажир, уточнила пресс-служба ГУ МВД по региону. Водитель мотоцикла умер в реанимации.

Авария произошла на улице Ленина. Местный житель, не имевший водительских прав категории А, ехал в направлении трассы М4 и врезался в стоящий «ВАЗ», водитель которого готовилась совершить маневр. Всех участников ДТП госпитализировали.

Полиция начала проверку по факту ДТП. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.