В Самарской области водитель Mercedes насмерть сбил инспектора ГИБДД
Во вторник в Самарской области инспектор ГИБДД погиб под колесами иномарки.
Во вторник в Самарской области инспектор ГИБДД погиб под колесами иномарки.
Как сообщило Главное управление МВД по региону, трагедия произошла ночью, около 1 часа 20 минут, на трассе М-5 «Урал» в Красноярском районе.
— Водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по дороге, не справился с управлением, выехал на обочину, где совершил наезд на сотрудника Госавтоинспекции, находившегося на службе, — уточнили в
В результате инспектор получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Руководство и личный состав ГУМВД по Самарской области выражают соболезнования родным и близким погибшего сотрудника полиции.