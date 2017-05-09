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11:34 (мск), источник: "Российская газета"

В Самарской области водитель Mercedes насмерть сбил инспектора ГИБДД

Во вторник в Самарской области инспектор ГИБДД погиб под колесами иномарки.

Как сообщило Главное управление МВД по региону, трагедия произошла ночью, около 1 часа 20 минут, на трассе М-5 «Урал» в Красноярском районе.

— Водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по дороге, не справился с управлением, выехал на обочину, где совершил наезд на сотрудника Госавтоинспекции, находившегося на службе, — уточнили в пресс-службе ведомства.

В результате инспектор получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Руководство и личный состав ГУМВД по Самарской области выражают соболезнования родным и близким погибшего сотрудника полиции.

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