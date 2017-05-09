В Самарской области водитель Mercedes насмерть сбил инспектора ГИБДД

Как сообщило Главное управление МВД по региону, трагедия произошла ночью, около 1 часа 20 минут, на трассе М-5 «Урал» в Красноярском районе.

— Водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по дороге, не справился с управлением, выехал на обочину, где совершил наезд на сотрудника Госавтоинспекции, находившегося на службе, — уточнили в пресс-службе ведомства.

В результате инспектор получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Руководство и личный состав ГУМВД по Самарской области выражают соболезнования родным и близким погибшего сотрудника полиции.