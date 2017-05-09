В Симферополе Audi «влетела» в лоб ВАЗу: двое пострадавших

«31-летний водитель автомобиля Audi TT, двигаясь со стороны пер. Аэрофлотского в направлении ул. Кара Дениз, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с движущемся во встречном направлении автомобилем ВАЗ-211120 под управлением 60-летнего водителя. После столкновения ВАЗ допустил выезд за пределы проезжей части с последующим наездом на металлическое ограждение», — рассказали в Госавтоинспекции.

В результате ДТП пострадали водитель иномарки и пассажир отечественного авто. У водителя Audi диагностировали закрытый перелом средней трети бедра. Пассажир ВАЗа получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, гематому теменной области и ушиб шейного отдела позвоночника.