Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
СМИ: К берегам Японии прибивает корабли "призраки" с мертвецами
Опрос показал число россиян, не желающих праздновать День Победы
Реакция одноклассников на протез 7-летней девочки растрогала соцсети
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
От «Комбата» до Рейхстага: фотокадры Великой Отечественной10 знаменитых фотографий, снятых очевидцами
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Названы страны с самым дорогим жильем
Беспилотник США в Донбассе корректировал огонь ВСУ по ДНР – СМИ
Экс-депутат сказал, куда переедет украинская мафия
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
«Мама упала, ее били ногами»: Лолита об избиении матери в Киеве
В Сети обсудили фото обнаженной Волочковой с котом
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
8Дебаты Макрона и Ле Пен
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
11Война в карикатурах
11Подготовка техники к Параду Победы
11:19 (мск), источник: РИА Крым

В Симферополе Audi «влетела» в лоб ВАЗу: двое пострадавших

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая — РИА Новости (Крым). Авария с участием немецкого купе Audi TT и отечественного автомобиля ВАЗ-211120 произошла накануне вечером на улице Севастопольской в Симферополе. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РК, иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с «Жигулями».

«31-летний водитель автомобиля Audi TT, двигаясь со стороны пер. Аэрофлотского в направлении ул. Кара Дениз, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с движущемся во встречном направлении автомобилем ВАЗ-211120 под управлением 60-летнего водителя. После столкновения ВАЗ допустил выезд за пределы проезжей части с последующим наездом на металлическое ограждение», — рассказали в Госавтоинспекции.

В результате ДТП пострадали водитель иномарки и пассажир отечественного авто. У водителя Audi диагностировали закрытый перелом средней трети бедра. Пассажир ВАЗа получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, гематому теменной области и ушиб шейного отдела позвоночника.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Симферополе проходят торжественные мероприятия ко Дню защитника Отечества
Путин отметил разобщенность ведущих стран мира в начале войны
Парад Победы на Красной площади завершился
Экс-глава разведки США перепутал Россию с СССР
Кондолиза Райс назвала козырь Трампа на переговорах с Путиным
СМИ: Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном при одном условии
Сборная России обыграла хозяев ЧМ
WSJ: Западные санкции не влияют на нефтяную отрасль РФ
Спорт
Месть за Мозякина. Россия — Германия — 6:3 Российская сборная обыграла Германию, но, видимо, потеряла своего капитана
Авто
«Профи» — новая модель марки УАЗ Ульяновский автозавод решил продавать тяжёлую версию модели «Карго» под собственным именем
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Интерьер в современном стиле: 10 правил
В Петербурге отреставрируют фасады домов
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Отопительный сезон в Петербурге завершат к концу месяца
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Анастасия Стоцкая показала первое фото новорожденной дочки Певица стала мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь