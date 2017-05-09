Ночью в Казани на территории бывшего артучилища случился пожар
(Казань, 9 мая, «Татар-информ»). Ночью в Казани на территории бывшего артиллерийского училища случился пожар, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 9 мая, «Татар-информ»). Ночью в Казани на территории бывшего артиллерийского училища случился пожар, сообщили ИА «Татар-информ» в
Сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании в Октябрьском городке поступило сегодня ночью в 0.25. Прибывшим на место пожарным удалось ликвидировать горение площадью 120 квадратных метров спустя 30 минут.
Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Подробности произошедшего устанавливаются.