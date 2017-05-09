В Правдинском районе в серьезном ДТП пострадали два человека

ДТП произошло 8 мая в 23:30 на 59 км автомобильной дороги «Калининград-Знаменск-Озерск-Гусев-Добровольск-Неман» между поселками Новобобруйское и Мозырь. Имеются пострадавшие, спасено 2 человека.

На место дорожно-транспортного происшествия выезжал пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-26 в составе 6 человек и 1 единицы техники.