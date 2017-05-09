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11:40 (мск), источник: Новый Калининград

В Правдинском районе в серьезном ДТП пострадали два человека

В понедельник в Правдинском районе произошло серьезное ДТП, для ликвидации последствий которого привлекали спасателей, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Источник: Новый Калининград

ДТП произошло 8 мая в 23:30 на 59 км автомобильной дороги «Калининград-Знаменск-Озерск-Гусев-Добровольск-Неман» между поселками Новобобруйское и Мозырь. Имеются пострадавшие, спасено 2 человека.

На место дорожно-транспортного происшествия выезжал пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-26 в составе 6 человек и 1 единицы техники.

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