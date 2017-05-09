В Николаеве подрались участники АТО и «афганцы»

«Несколько человек подошли к колоне ветеранов Афганистана и МВД и бросили петарду и дымовую шашку. “Афганцы” поймали нескольких нападавших и до того как вмешалась полиция, успели намять им бока. Продолжалось все это недолго — менее чем через минуту появились полицейские и задержали нападавших. На месте стычек работает полиция, с которой ругаются “азовцы”. Патриоты требуют от правоохранителей сложить свои полномочия и оставить дубинки. В итоге шествие все-таки дошло до мемориала воинов-ольшанцев», — сообщает подробности столкновения издание «Новости Николаева».