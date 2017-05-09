При двойном взрыве в Таиланде пострадали более 50 человек

Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники. По информации агентства, первая, сравнительно маломощная, бомба взорвалась у входа в двухэтажное здание магазина около 14:40 по местному времени (10:40 мск). Затем взорвался заминированный автомобиль, находящийся на парковке торгового центра. Пострадавшие направлены в больницы.

Ранее сообщалось о 20 пострадавших в результате взрывов в торговом центре провинции Паттани. Об этом сообщала газета Bangkok Post.

В провинциях Яла, Паттани и Нартхиват уже более 11 лет действуют группы боевиков, добивающиеся отделения мусульманского юга от Бангкока. За это время в результате взрывов и перестрелок погибли более 6500 человек.