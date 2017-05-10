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10:18 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Баня с надворными постройками сгорела в Вознесенском районе Нижегородской области 9 мая

Баня с надворными постройками сгорела в Вознесенском районе Нижегородской области 9 мая. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Согласно информации, 9 мая в 02:11 в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о загорании бани в Вознесенском районе, р.п. Вознесенское. В результате пожара сгорела надворная постройка и баня на площади 33 кв. метра. Для ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: 10 человек, четыре единицы техники.

Напомним, что четыре дачных строения и один жилой дом горели в Нижегородской области в ночь на 8 мая 2017 года.

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