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13:34 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Полиция сообщила о массовых задержаниях в офисе ОУН в Киеве

В министерстве внутренних дел также сообщили, что в ходе различных столкновений в разных городах травмы получили двое правоохранителей.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Правоохранители задержали 24 человека в центральном офисе организации ОУН в Киеве, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве Андрей Крищенко.

«Задержаны 24 человека… непосредственно из офиса на Мазепы, 6-а», — сказал Крищенко.

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Заместитель главы МВД Сергей Яровой добавил, что всего по Украине задержаны 45 человек. В ходе различных столкновений травмы получили двое правоохранителей.

Ранее сообщалось о потасовках из-за коммунистической символики в Харькове, Одессе, Мелитополе, Запорожье, Николаеве и Киеве.

Украина во вторник празднует 72-ю годовщину Победы над нацистской Германией.

Напомним, накануне Украина отмечала День памяти и примирения в третий раз, этим праздником, который был введен в марте 2015 года указом Порошенко, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. И продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.

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