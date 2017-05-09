В Совфеде прокомментировали слухи о казни ИГИЛ российского полковника в Сирии

«Конечно, министерство обороны не оставляет без внимания любые сообщения, которые касаются наших военнослужащих, тем более такого характера. Будет проведена проверка и результаты ее станут известны», — сказал Озеров «Интерфаксу» во вторник, комментируя появление соответствующего видео.

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU — Минобороны РФ проверит достоверность видео, распространенного ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка), на котором якобы совершается казнь российского полковника по имени Евгений Петренко, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.