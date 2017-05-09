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13:57 (мск), источник: Интерфакс

В Совфеде прокомментировали слухи о казни ИГИЛ российского полковника в Сирии

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что ИГ распространило видео, на котором обезглавливают якобы российского полковника Евгения Петренко.

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Москва. 9 мая. INTERFAX.RU — Минобороны РФ проверит достоверность видео, распространенного ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка), на котором якобы совершается казнь российского полковника по имени Евгений Петренко, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

«Конечно, министерство обороны не оставляет без внимания любые сообщения, которые касаются наших военнослужащих, тем более такого характера. Будет проведена проверка и результаты ее станут известны», — сказал Озеров «Интерфаксу» во вторник, комментируя появление соответствующего видео.

Сенатор отметил, что ему ничего не известно о содержании и степени достоверности данной видеозаписи, однако, по его мнению, «в любом случае, даже если это фейк, он не должен остаться без внимания»

По словам В. Озерова, чтобы выяснить, действительно ли на видео совершается казнь российского военного, «можно запросить всех командиров воинских частей, которые находятся на территории Сирии».

Если это случилось, то мало не покажется никому
Виктор Озеров
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что ИГИЛ распространило видео, на котором обезглавливают якобы российского полковника Евгения Петренко.

Комментарии
1
Юрий Жданов
Для того что бы понять достоверность этого сообщения необходимо получить информацию из Министерства Обороны РФ. Если это правда почему молчит информационная служба МО РФ?, если нет опять почему молчит информационная служба МО РФ? Лучше любая правда, чем молчание или замалчивание. Если это правда - глубокие соболезнования родным.
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