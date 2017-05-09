Дерево упало на автомобили в Костанае

Автомобили находились на парковке в районе завода КЖБИ. Очевидцы сообщают что, происшествие случилось между двумя домами 115 и 117. Сухое дерево упало на автомобили. Повреждены оказались Volkswagen и ВАЗ-21099.

Как сообщает издание, люди не пострадали. На место вызвали участкового. Автовладельцы поврежденных автомобилей намерены подать в суд на ПКСК.