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14:20 (мск), источник: 112.ua

В Днепре в результате столкновений задержаны 15 человек, пострадали 8 участников акций и 6 полицейских

По факту происходящего в Днепре открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Источник: 112.ua

В Днепре в результате столкновений задержаны 15 человек, пострадали 8 участников акций и 6 полицейских. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

«9 мая в г. Днепр состоялись массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Во время прохождения колонны между представителями социалистической партии и активистами произошло столкновение. Причиной стало использование политической символики — флагов. Активисты требовали убрать флаги с колонны. Кроме этого, во время прохождения колонны “Оппозиционного блока” возник еще один конфликт», — сказано в сообщении.

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В результате столкновений пострадали 8 участников мероприятия и 6 полицейских, которые осуществляли охрану порядка. Четверым людям медицинская помощь была оказана на месте, еще четыре человека обратились в больницу. Двое полицейских обратились в больницу из-за поражений, полученных в результате распыления слезоточивого газа.

В отделения полиции города доставлены 15 человек, которых проверяют на причастность к столкновениям во время массовых мероприятий в Днепре. Правоохранители обращаются ко всем пострадавших с просьбой обратиться в полицию.

Сообщается также, что в пунктах предварительного осмотра, дислоцированных в месте проведения мероприятий возле Монумента Славы, полицейские изъяли 4 пистолета — 3 травматических и 1 газовый, 4 ножа, газовый баллончик, шило, гвоздь, пилочку для ногтей и другие предметы. Юношу, который пытался пронести газовый баллончик «Терен-4», доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств.

По факту происходящего в Днепре открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Как сообщалось, сегодня во время массовых мероприятий ко Дню Победы столкновения между участниками акций произошли еще в нескольких городах: Запорожье, Николаеве, Харькове, Киеве. По всей стране задержаны 45 человек, 25 их них — в Киеве.

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