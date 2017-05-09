Появились версии причин гибели более 100 дельфинов в Черном море

Всего за последний месяц только в районе Новороссийска на берегу и в море были обнаружено 72 погибших дельфина. А по данным экологов, рядом с побережьем Крыма в этот же период погиб еще 31 дельфин. В обоих случаях тела морских млекопитающих в прибрежной полосе находили местные жители.

Массовая гибель дельфинов вызвала шок у людей, ставших очевидцами этого происшествия, а социальные сети региона пестрят обсуждениями инцидента.

— Сообщения об обнаружении погибших дельфинов поступают к нам сейчас чуть ли не по нескольку раз в день, — рассказывает Азово-Черноморский межрайонный природоохранный прокурор Максим Черный. — Мы разрабатываем несколько версий, которые могли стать причиной этих происшествий. Одна из них — это наличие жестких панцирных моллюсков в желудках у всех погибших дельфинов. Специалисты, производившие вскрытие, считают, что это могло послужить причиной смерти морских млекопитающих. Другая версия — это загрязнение воды. Сейчас взяты ее пробы и они находятся в лаборатории на исследовании. Третья версия — это непосредственно физическое воздействие на дельфинов. Кто-то их мог убить или животные могли попасть в сеть, из которой им не получилось выбраться. Четвертая версия — потеря вожаком стаи естественной геолокации, что заставило его выброситься на берег и других членов стаи последовать его примеру. Если данная версия верна, то предстоит выяснить, почему это происходит.

По мнению сотрудников надзорного ведомства, все перечисленные версии имеют право на существование и предпочтение какой-либо не отдается. Но в случае, если говорить о возможном загрязнении окружающей среды, то пока не понятно, каким образом это могло произойти, ведь мониторинговые точки, разбросанные по всему побережью, говорят о том, что химический состав воды абсолютно нормальный.

Источники в правоохранительных органах соседнего региона сообщают, что там за последние 1,5 месяца обнаружили тела 31 дельфина в районе Керченского полуострова. Сейчас природоохранная прокуратура Крыма проверяет эти данные.