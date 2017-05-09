Минобороны опровергло данные о захвате и казни российского военного в Сирии

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU — В министерстве обороны России опровергли сообщения ряда СМИ о том, что террористы якобы захватили и казнили российского военнослужащего, выполнявшего задачи на территории Сирии.

В Совфеде прокомментировали слухи о казни ИГИЛ российского полковника в Сирии

«Все военнослужащие Вооруженных сил российской группировки войск в Сирии живы, здоровы и выполняют задачи по борьбе с международным терроризмом в составе своих подразделений», — заявили во вторник в военном ведомстве.

Как сказали в Минобороны РФ, «вызывают осуждение действия отдельных СМИ, регулярно тиражирующих информационные вбросы международных террористических группировок».

Ранее в ряде западных СМИ появились сообщения о том, что террористическая группировка ИГИЛ (запрещена в России) распространила видео, на котором террористы казнили российского офицера.