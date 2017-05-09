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15:43 (мск), источник: 112.ua

Полиция показала видео столкновений и задержаний 9 мая в Киеве

Сегодня утром произошли столкновения между полицией, участниками ОУН и акции «Бессмертный полк».

Нацполиция опубликовала видео, на котором видна процедура задержания людей в Киеве в районе парка Славы, а также событий возле офиса ОУН по ул. Мазепы 6.

Напомним, что сегодня утром произошли столкновения между полицией, участниками ОУН и акции «Бессмертный полк» из-за желания последних пройти к памятнику Славы. Офис ОУН был заблокирован полицией, участники «Бессмертного полка» также были под пристальным вниманием. Из офиса ОУН в Киеве в правоохранителей, участников акции «Бессмертный полк» и журналистов полетели яйца, картофель, шарики с краской и дымовые шашки. При этом добавляют, что когда колонна участников акции отправилась к парку Вечной славы, из офиса ОУН начали бросать в них шарики с краской и дымовые шашки, а также картофель и палки. Сообщается, что пострадал сотрудник полиции. В итоге были задержаны в офисе ОУН 24 человека.

Всего, по последним данным полиции, по всей стране за нарушения порядка задержаны около полусотни человек, пострадали 8 полицейских. Напомним, что столкновения сегодня произошли в Днепре, Киеве, Николаеве и Запорожье.

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