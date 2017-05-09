Полиция показала видео столкновений и задержаний 9 мая в Киеве
Сегодня утром произошли столкновения между полицией, участниками ОУН и акции «Бессмертный полк».
Сегодня утром произошли столкновения между полицией, участниками ОУН и акции «Бессмертный полк».
Нацполиция опубликовала видео, на котором видна процедура задержания людей в Киеве в районе парка Славы, а также событий возле офиса ОУН по ул. Мазепы 6.
Напомним, что сегодня утром произошли столкновения между полицией, участниками ОУН и акции «Бессмертный полк»
Всего, по последним данным полиции, по всей стране за нарушения порядка задержаны около полусотни человек, пострадали 8 полицейских. Напомним, что столкновения сегодня произошли в Днепре, Киеве, Николаеве и Запорожье.