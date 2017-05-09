Полиция показала видео столкновений и задержаний 9 мая в Киеве

Нацполиция опубликовала видео, на котором видна процедура задержания людей в Киеве в районе парка Славы, а также событий возле офиса ОУН по ул. Мазепы 6.

Напомним, что сегодня утром произошли столкновения между полицией, участниками ОУН и акции «Бессмертный полк» из-за желания последних пройти к памятнику Славы. Офис ОУН был заблокирован полицией, участники «Бессмертного полка» также были под пристальным вниманием. Из офиса ОУН в Киеве в правоохранителей, участников акции «Бессмертный полк» и журналистов полетели яйца, картофель, шарики с краской и дымовые шашки. При этом добавляют, что когда колонна участников акции отправилась к парку Вечной славы, из офиса ОУН начали бросать в них шарики с краской и дымовые шашки, а также картофель и палки. Сообщается, что пострадал сотрудник полиции. В итоге были задержаны в офисе ОУН 24 человека.