В Пермском крае подросток на мотоцикле сбил пешехода

Подросток на мотоцикле сбил пешехода. Как сообщили в ГУВД по Пермскому краю, ДТП произошло 8 мая в 23.50 в поселке Азинский Чернушинского района.

15-летний юноша ехал на мотоцикле. В это же время по обочине шёл 64-летний пенсионер. Подросток не справился с управлением транспортным средством и врезался в пешехода. Мужчину отправили в больницу с травмами различной степени тяжести. По факту ДТП сейчас проводится проверка.