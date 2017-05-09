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17:27 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае подросток на мотоцикле сбил пешехода

Пострадавший пенсионер сейчас находится в больнице.

Подросток на мотоцикле сбил пешехода. Как сообщили в ГУВД по Пермскому краю, ДТП произошло 8 мая в 23.50 в поселке Азинский Чернушинского района.

15-летний юноша ехал на мотоцикле. В это же время по обочине шёл 64-летний пенсионер. Подросток не справился с управлением транспортным средством и врезался в пешехода. Мужчину отправили в больницу с травмами различной степени тяжести. По факту ДТП сейчас проводится проверка.

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