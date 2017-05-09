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16:31 (мск), источник: Калининград.Ru

На Ленинском проспекте в Калининграде загорелась квартира: пожарные спасли двух женщин

Во вторник, 9 мая, на Ленинском проспекте загорелась квартира в жилом доме. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Источник: Калининград.Ru

Информация о возгорании поступила в 13:46. Пожар произошёл на кухне в одной из квартир в доме, где расположен торговый центр «Юко». В тушении огня участвовали три расчёта.

В результате были спасены две женщины. Они переданы сотрудникам скорой помощи. В настоящее время пожар локализован.

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