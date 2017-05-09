На Ленинском проспекте в Калининграде загорелась квартира: пожарные спасли двух женщин

Информация о возгорании поступила в 13:46. Пожар произошёл на кухне в одной из квартир в доме, где расположен торговый центр «Юко». В тушении огня участвовали три расчёта.

В результате были спасены две женщины. Они переданы сотрудникам скорой помощи. В настоящее время пожар локализован.