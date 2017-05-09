Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончался один из старейших актеров мира
Генерал в Киеве рассказал о лучшем моменте для нападения на РФ
Порошенко высказался о «Бессмертном полке» в России и на Украине
В школах Екатеринбурга детей поделили на бедных и богатых
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
От «Комбата» до Рейхстага: фотокадры Великой Отечественной10 знаменитых фотографий, снятых очевидцами
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
В Москве построят 49 станций метро за три года
Будем считать оккупацией: РФ угрожает США новым конфликтом - СМИ
Это неприятно, но Путина надо поддержать - СМИ
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
СМИ узнали, почему в Москве отменили воздушный парад Победы
Дрон США корректировал огонь ВСУ по ДНР – СМИ
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
9Юбилей Корейской народной армии
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
11Война в карикатурах
16:49 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Число задержанных в Киеве превысило 30 человек

В управление полиции доставили еще шестерых человек, которые оказывали сопротивление правоохранителям и использовали запрещенную символику, сообщили правоохранители.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Полиция задержала в Киеве еще шесть человек в день празднования Дня Победы — число задержанных теперь увеличилось в столице до 31 человека, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Читайте также
День Победы в Одессе: задержаны уже 15 человек

Ранее сообщалось, что 9 мая правоохранители задержали за различные правонарушения около 50 человек в Украине, в основном, из-за использования запрещенной символики. По данным полиции, сотрудники полиции задержали одного человека в Днепре, 12 — в Одессе, по два — в Хмельницком и Чернигове, 25 участников акции были задержаны в Киеве.

«В управление полиции доставили еще шестерых человек, которые оказывали сопротивление правоохранителям и использовали запрещенную символику. После получения объяснений полиция определится с правовой квалификацией их действий. Возле Печерского управления полиции (куда доставили задержанных — Ред.) в настоящее время находится около 50 человек», — говорится в сообщении.

Украина во вторник празднует 72-ю годовщину Победы над нацистской Германией.

Напомним, накануне Украина отмечала День памяти и примирения в третий раз, этим праздником, который был введен в марте 2015 года указом Порошенко, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. И продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Новая российская атомная 'подлодка-сканер' способна на многое
В Москве проходит шествие «Бессмертного полка»
Кремль прокомментировал отмену воздушного парада в Москве
Военные самолеты США и Швеции провели разведку у границ России
Минобороны опровергло данные о казни военного из РФ в Сирии
Олег Знарок: Немецкого хоккеиста должны наказать за Мозякина
В Южной Корее завершились досрочные выборы президента
Bloomberg: Трамп разочаровался в преемнике Флинна
Спорт
Капитан, улыбнитесь: итоги старта ЧМХ-2017 Сборные России и Канады подтвердили статус главных претендентов на титул чемпионов мира по хоккею, не проиграв ни одного их трех сыгранных матчей
Авто
«Профи» — новая модель марки УАЗ Ульяновский автозавод решил продавать тяжёлую версию модели «Карго» под собственным именем
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Анастасия Стоцкая показала первое фото новорожденной дочки Певица стала мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь