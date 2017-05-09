Число задержанных в Киеве превысило 30 человек

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Полиция задержала в Киеве еще шесть человек в день празднования Дня Победы — число задержанных теперь увеличилось в столице до 31 человека, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Ранее сообщалось, что 9 мая правоохранители задержали за различные правонарушения около 50 человек в Украине, в основном, из-за использования запрещенной символики. По данным полиции, сотрудники полиции задержали одного человека в Днепре, 12 — в Одессе, по два — в Хмельницком и Чернигове, 25 участников акции были задержаны в Киеве.

«В управление полиции доставили еще шестерых человек, которые оказывали сопротивление правоохранителям и использовали запрещенную символику. После получения объяснений полиция определится с правовой квалификацией их действий. Возле Печерского управления полиции (куда доставили задержанных — Ред.) в настоящее время находится около 50 человек», — говорится в сообщении.

Украина во вторник празднует 72-ю годовщину Победы над нацистской Германией.

Напомним, накануне Украина отмечала День памяти и примирения в третий раз, этим праздником, который был введен в марте 2015 года указом Порошенко, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. И продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.