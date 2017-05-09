Тягач уронил контейнер, перекрыв Софийскую

В 16:28 сервис «Яндекс. Пробки» зафиксировал на Софийской 2,6-километровый затор от Николаевского проезда до КАД, в котором можно потерять 28 минут, что на 26 минут больше обычного.

«С фуры упал “сундук”. Проезд только для легковых не больше “Мондео”, лучше повернуть на внутреннюю сторону кольца», — советуют очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«С кольца в город не уйти. Из области можно проехать на маленькой, но фуры стоят, и скоро до туда будет не добраться, — добавляет Константин. — Просто поторопился, наскочил на бордюр, прицеп еще, походу, рессорный, вот и завалил».

«Был там один умник на “Ленд Ровере”, пытался пролезть справа от контейнера, но не пролез, и из-за него большее время пришлось стоять ждать, пока он вылезет», — рассказывает Влад.

Судя по всему, никто не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются.