МВД Украины опубликовало видео столкновений и задержаний 9 мая в Киеве

Источник: Telegraf.com.ua

МВД Украины опубликовало видео, на котором видна процедура задержания людей, в частности возле офиса ОУН на ул. Мазепы, 6.

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Как сообщалось, в Украине во время акций ко Дню победы задержали около 50 человек, пострадали восемь полицейских. 9 мая, в Украине отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939−1945 годов. Локальные столкновения произошли в Одессе, Запорожье, Днепре, Киеве. 24 человека задержаны в одном из офисов на улице Мазепы, 61 (там находится офис организации ОУН — прим.ред), которые бросали в полицейских, журналистов и участников акции яйца, картофель, дымовые шашки и др.

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