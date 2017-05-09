МВД Украины опубликовало видео столкновений и задержаний 9 мая в Киеве
МВД Украины обнародовало видео, на котором видна процедура задержания людей возле офиса ОУН в Киеве.
МВД Украины обнародовало видео, на котором видна процедура задержания людей возле офиса ОУН в Киеве.
МВД Украины опубликовало видео, на котором видна процедура задержания людей, в частности возле офиса ОУН на ул. Мазепы, 6.
Как сообщалось, в Украине во время акций ко Дню победы задержали около 50 человек, пострадали восемь полицейских. 9 мая, в Украине отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939−1945 годов.
Локальные столкновения произошли в Одессе, Запорожье, Днепре, Киеве. 24 человека задержаны в одном из офисов на улице Мазепы, 61 (там находится офис организации ОУН — прим.ред), которые бросали в полицейских, журналистов и участников акции яйца, картофель, дымовые шашки и др.
Несколько десятков активистов пикетируют Печерское районное управление полиции Киева, куда были доставлены задержанные на ул. Мазепы, 6-а, ситуация довольно спокойная. В Киеве продолжается ожесточенное противостояние между активистами ОУН и полицией Активисты держат плакаты с призывом освободить задержанных.
Ситуация на месте спокойная. Движение транспорта не перекрывалось. Райуправление находится под усиленной охраной. Как сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины (по состоянию на 15.10), в управление полиции доставили еще 6 человек, оказывавших сопротивление правоохранителям и использовавших запрещенную символику.
После получения объяснений полиция определится с правовой квалификацией их действий. По данным полиции, возле Печерского райуправления в настоящее время находится около 50 человек.