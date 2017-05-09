У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,8

Землетрясение было зафиксировано в 13.52 по времени UTC (16.52 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 62 километрах к северо-востоку от города Порт Олри. Очаг залегал на глубине 175 километров.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.