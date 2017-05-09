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18:14 (мск), источник: РИА Новости

У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,8

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло во вторник у берегов Вануату, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 13.52 по времени UTC (16.52 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 62 километрах к северо-востоку от города Порт Олри. Очаг залегал на глубине 175 километров.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

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