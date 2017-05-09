Столичную улицу затопило из-за дождей
На Чеканах после вчерашнего дождя затопило улицу Мештерул Маноле.
На Чеканах после вчерашнего дождя затопило улицу Мештерул Маноле.
Ливневые стоки оказались забиты грязью, что привело к образованию 20-ти метровой лужи, глубина которой местами достигает 30 сантиметров. Это сильно затрудняет движение транспорта.
Рабочим не раз приходилось очищать ливневые стоки на улице Мештерул Маноле.
«Попадает много грязи и листьев, забиваются стоки и воде некуда стекать».
«После каждого дождя так происходит. Смотрите, ливневка забита».
Водители вынуждены проявлять максимальную осторожность, чтобы не повредить машину.
«Канализация забита, водители теряют номерные знаки. Очень трудно здесь ездить».