Столичную улицу затопило из-за дождей

Ливневые стоки оказались забиты грязью, что привело к образованию 20-ти метровой лужи, глубина которой местами достигает 30 сантиметров. Это сильно затрудняет движение транспорта.

Рабочим не раз приходилось очищать ливневые стоки на улице Мештерул Маноле.

«Попадает много грязи и листьев, забиваются стоки и воде некуда стекать».

«После каждого дождя так происходит. Смотрите, ливневка забита».

Водители вынуждены проявлять максимальную осторожность, чтобы не повредить машину.

«Канализация забита, водители теряют номерные знаки. Очень трудно здесь ездить».