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18:21 (мск), источник: Publika.md

Столичную улицу затопило из-за дождей

На Чеканах после вчерашнего дождя затопило улицу Мештерул Маноле.

Источник: Publika.md

Ливневые стоки оказались забиты грязью, что привело к образованию 20-ти метровой лужи, глубина которой местами достигает 30 сантиметров. Это сильно затрудняет движение транспорта.

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Рабочим не раз приходилось очищать ливневые стоки на улице Мештерул Маноле.

«Попадает много грязи и листьев, забиваются стоки и воде некуда стекать».

«После каждого дождя так происходит. Смотрите, ливневка забита».

Водители вынуждены проявлять максимальную осторожность, чтобы не повредить машину.

«Канализация забита, водители теряют номерные знаки. Очень трудно здесь ездить».

Из-за несвоевременной очистки ливневых стоков в столице часто затапливает улицы после дождей. Накануне залило и улицу Албишоара.

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