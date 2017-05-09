«Автобус едва успел затормозить»: обнародовано новое видео с места падения крана
Красноярцы отметили, что видео напомнило им кадры
Красноярцы отметили, что видео напомнило им кадры
Красноярцы восхитились реакцией водителей автобуса и автомобиля, которым удалось вовремя заметить падающий кран на улице Академика Киренского и не попасть под него. Сегодня вечером в сети появилось второе видео с места ЧП — падение башенного крана попало на камеру авторегистратора. На этом видео, в отличие от первого — с камеры уличного наблюдения, отчётливо видно падение конструкции.
Напомним, ЧП произошло вечером 8 мая на стройплощадке фирмы «Культбытстрой». Башенный кран упал между домами № 41 и 27а, перегородив проезжую часть. Кран пролетел мимо жилых домов, повредил припаркованный грузовик и частную постройку.
Несколько
Обсуждая новое видео,
Красноярцы отметили, что видео напомнило им кадры