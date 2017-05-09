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19:26 (мск), источник: Ipress.ua

С начала суток в зоне АТО один украинский военный погиб, один ранен, — штаб

С начала суток украинская сторона зафиксировала 32 обстрела позиций ВСУ в зоне АТО. Один военнослужащий погиб, еще один украинский защитник получил ранения.

Источник: Ipress.ua

«Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, но контролируемой Вооруженными Силами Украины. Российско-оккупационные войска не прекращают обстрелы позиций сил АТО. С начала суток враг 32 раза открывал огонь по опорным пунктам украинских защитников. В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня. С начала суток один военнослужащий Вооруженных Сил Украины погиб, еще один украинский защитник получил ранения», — сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 9 мая 2017 года.

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На Донецком направлении огнем минометов калибра 120 мм и 82 мм, из вооружения БМП, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров накрывали позиции возле Верхнеторецкого. С минометов калибра 82 мм, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по опорным пунктам вблизи Авдеевки. Гранатометы различных систем сепаратисты применяли по защитниках Каменки, а стрелковое оружие — по защитникам Луганского. Из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия вели огонь по опорным пунктам неподалеку Зайцево.

На Приморском направлении из вооружения танка, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг накрывал огнем опорные пункты вблизи Водяного. 120-миллиметровые минометы и противотанковые гранатометы применяли по защитниках Павлополя, а из минометов калибра 120 мм бил по защитникам Широкино и Лебединского. С противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливал опорные пункты под Чермалыком, а вблизи Старогнатовки провоцировали украинских воинов огнем автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Из стрелкового оружия били по защитниках Гранитного и Гнутово.

На Луганском направлении из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов подразделения российско-оккупационных войск вели огонь по позициям вблизи Новотошковки. Противотанковые ракетные комплексы и автоматические гранатометы применяли по опорным пунктам неподалеку Крымского. С автоматических гранатометов обстреливали защитников Валуйского.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе погиб украинский военнослужащий, девять защитников ранены.

С начала суток в зоне АТО один украинский военный погиб, один ранен, - штаб
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