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19:08 (мск), источник: Обозреватель

Кровь на полу и полный хаос: в сети показали разгромленный штаб «ОУН»

Помещение полностью разгромлено.

В сети были опубликованы фото разгромленного штаба «ОУН» в Киеве.

Так, снимки выложило на своей странице в Facebook Добровольческое движение ОУН.

На фото видно, что помещение полностью разгромлено, на полу можно заметить пятна крови, все документы и личные вещи разбросаны.

«Наши активисты все еще в райотделе. По последней информации пытаются силой брать анализы ДНК», — сказано в сообщении.

Как сообщал «Обозреватель», в Киеве утром 9 мая на улице Мазепы, 6 в Печерском районе (неподалеку от станции метро «Арсенальная») полиция заблокировала штаб «ОУН», чтобы не допустить столкновений с участниками просоветской акции к Дню победы.

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