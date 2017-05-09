Кровь на полу и полный хаос: в сети показали разгромленный штаб «ОУН»

В сети были опубликованы фото разгромленного штаба «ОУН» в Киеве.

Так, снимки выложило на своей странице в Facebook Добровольческое движение ОУН.

На фото видно, что помещение полностью разгромлено, на полу можно заметить пятна крови, все документы и личные вещи разбросаны.

«Наши активисты все еще в райотделе. По последней информации пытаются силой брать анализы ДНК», — сказано в сообщении.