Кровь на полу и полный хаос: в сети показали разгромленный штаб «ОУН»
Помещение полностью разгромлено.
Помещение полностью разгромлено.
В сети были опубликованы фото разгромленного штаба «ОУН» в Киеве.
Так, снимки выложило на своей странице в Facebook Добровольческое движение ОУН.
На фото видно, что помещение полностью разгромлено, на полу можно заметить пятна крови, все документы и личные вещи разбросаны.
«Наши активисты все еще в райотделе. По последней информации пытаются силой брать анализы ДНК», — сказано в сообщении.
Как сообщал «Обозреватель», в Киеве утром 9 мая на улице Мазепы, 6 в Печерском районе (неподалеку от станции метро «Арсенальная») полиция заблокировала штаб «ОУН», чтобы не допустить столкновений с участниками просоветской акции к Дню победы.