День победы в Украине: во время массовых мероприятий задержали 50 человек

В Украине во время массовых мероприятий по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне за различные правонарушения были задержаны 50 граждан.

Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич, информирует Департамент коммуникации Нацполиции.

В целом, по его словам, сегодня в государстве состоялось более 1,5 тыс. массовых мероприятий, участие в которых приняли около 600 тыс. человек. Самыми масштабными массовые мероприятия были в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях. Охрану общественного порядка обеспечивали более 30 тыс. полицейских и 1,7 тыс. военнослужащих Нацгвардии.

Фацевич сообщил, что за различные правонарушения в отделы полиции были приглашены 50 граждан — как по вопросам нарушения общественного порядка, так и за использование запрещенной коммунистической символики.

«Во время мероприятий Национальной полицией, чтобы не допустить каких-либо провокаций, изымались коммунистическая символика, “георгиевские” ленты, флаги и т. д. », — отметил заместитель председателя Нацполиции, добавив, что были попытки спровоцировать и полицейских, и граждан — участников массовых мероприятий.

Он также подчеркнул, что во всех таких ситуациях полиция реагировала практически мгновенно, не допуская их развития.