День победы в Украине: во время массовых мероприятий задержали 50 человек
Сегодня в стране произошло свыше 1,5 тыс. массовых мероприятий, участие в которых приняли около 600 тыс. лиц.
Сегодня в стране произошло свыше 1,5 тыс. массовых мероприятий, участие в которых приняли около 600 тыс. лиц.
В Украине во время массовых мероприятий по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне за различные правонарушения были задержаны 50 граждан.
Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич, информирует Департамент коммуникации Нацполиции.
В целом, по его словам, сегодня в государстве состоялось более 1,5 тыс. массовых мероприятий, участие в которых приняли около 600 тыс. человек. Самыми масштабными массовые мероприятия были в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях. Охрану общественного порядка обеспечивали более 30 тыс. полицейских и 1,7 тыс. военнослужащих Нацгвардии.
Фацевич сообщил, что за различные правонарушения в отделы полиции были приглашены 50 граждан — как по вопросам нарушения общественного порядка, так и за использование запрещенной коммунистической символики.
«Во время мероприятий Национальной полицией, чтобы не допустить
Он также подчеркнул, что во всех таких ситуациях полиция реагировала практически мгновенно, не допуская их развития.