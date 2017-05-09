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20:22 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинске мужчина умер, не дождавшись скорую

По словам очевидцев, медики ехали на вызов 27 минут.

Мужчина умер в центре Челябинска днем 9 мая. По словам очевидцев, скорую ждали 27 минут.

Как написал в соцсетях один из свидетелей, происшествие случилось в 16:10 по улице Пушкина, 32, на Бульваре Славы, где мужчине лет 50-ти стало плохо: он упал и начал задыхаться.

«Прохожие первый раз вызвали скорую в 1616. Начали оказывать первую помощь, делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Мужчина синел на глазах, несколько раз останавливалось сердце и прохожие снова приводили его в чувство. Сотрудник ДПС неоднократно по рации сообщал о происшествии и просто скорей прислать скорую, видно было, что мужчина умирает. Скорая появилась в 16.39, через 27 минут, когда мужчина уже умер. Очень неспешно она двигалась по улице, без включённых сигналов и также неспешно, вразвалочку появились медики. Померили давление и пульс у трупа, и уехали. Это все в 700 метрах от площади Революции, где полно ветеранов, пожилых людей и детей, которым в любой момент может стать плохо», — написал анонимный пользователь.

Очевидца также возмутило общение диспетчеров скорой помощи при вызове и поведение зевак.

«Когда в скорую позвонили ещё раз, там ответили “машинка выехала” и бросили трубку… Мне в такси так отвечают, и то оно быстрее приезжает и вовремя. А ещё, напоследок, хочу сказать в адрес тех мамаш, которые прогуливались в Сквере со своими чадами. Когда мужчина умирал, они подводили своих 3−5-летних детей поближе посмотреть, поглазеть»? — возмутился пользователь Сети. Сайт «АиФ-Челябинск» следит за развитием событий.

Утром 10 мая мы обратимся за комментариями официальных органов.

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