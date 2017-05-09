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21:01 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане поезд насмерть сбил женщину

Утром 9 мая в Кукморе поезд насмерть сбил 63-летнюю женщину.

Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, сообщение о ЧП поступило в 9.57. На данный момент выясняются все подробности происшествия.

Напомним, 6 марта этого года в Арском районе Татарстана поезд насмерть сбил трех человек. Трагедия произошла в 4.36 на перегоне Арск — Куркачи Горьковской железной дороги. Машинист поезда сообщением «Новосибирск-Адлер» заметил в районе платформы 849 км людей, идущих спиной к поезду вдоль железнодорожных путей. Он подавал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение.

21 марта в Казани на железнодорожных путях на станции «Компрессорный» поезд насмерть сбил женщину, которая шла вдоль путей. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

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