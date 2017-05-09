В МВД назвали причину столкновений в Днепре на мероприятиях ко Дню победы

Причиной возникновения столкновений в Днепре во время сегодняшней акции в рамках празднования Дня победы во Второй мировой войне стала попытка представителей одной из политических сил использовать мероприятие как самопиар.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в комментарии журналистам в Киеве заявил директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

По его словам, некоторые граждане возмутились из-за использования некоторыми участниками акции партийной символики, в результате чего произошли столкновения.

Как сообщал УНИАН, в Днепре сегодня во время шествия к Монументу Славы представителей Социалистической партии и партии «Оппозиционный блок» между ветеранами АТО и охраной и полицией произошли столкновения. Полиция применила дубинки, пострадали несколько ветеранов АТО, одного с разбитой головой забрала скорая помощь.

Как пояснили правоохранители, конфликт начался из-за того, что социалисты шли колонной с розовыми флагами своей партии. На просьбу их опустить не отреагировали.

Также несколько ветеранов АТО остановили колонну «Оппозиционного блока», которая с синими шариками шла также к монументу Славы. Здесь столкновение возникло между ветеранами АТО и мужчинами спортивной внешности. В целом в отделения полиции были доставлены 15 человек. Травмированы 14 человек — 8 участников мероприятия и 6 полицейских.