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07:49 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В выходные по стране прокатилась волна «пьяных» ДТП

Сразу несколько пьяных ДТП с трагическим исходом произошло за последние дни. В Борисовском районе экипажу ГАИ пришлось останавливать нетрезвого водителя стрельбой.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

В УГАИ МВД рассказали: 7 мая около деревни Гливин инспектора заметили Жигули без номеров, которые ехали в сторону Березино. Водитель проигнорировал сигнал об остановке, началась погоня.

— В ходе преследования водителю неоднократно выдвигались требования об остановке, однако он не обращал на них внимания, создавая при движении реальную угрозу жизни и здоровью людей, — рассказал Станислав Соловей, старший инспектор УГАИ МВД.

После этого сотрудники инспекции сделали предупредительные выстрелы, однако и они не возымели должного эффекта. Пришлось стрелять по колесам. За рулем оказался пьяный 32-летний житель Борисовского района. В отношении его было составлено несколько протоколов.

А под Ошмянами пьяный бесправник на Ниссане влетел в трактор. Один человек погиб. Авария произошла днем 7 мая недалеко от деревни Боруны. По предварительной информации, 33-летний водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с трактором. 29-летняя пассажирка Ниссана от полученных травм скончалась на месте.

В Минске также не обошлось без жертв. Водитель БМВ насмерть сбил пешехода с ребенком. Авария произошла в 11 вечера на улице Солтыса. На подъезде к переходу машину развернуло и понесло. Официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Алексей Климович знает подробности:

— Водитель совершил наезд на переходивших по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора женщину с дочерью. После чего врезался в стоящий в соседней полосе троллейбус. В результате ДТП пострадавшая погибла на месте. Девочка 2014 года рождения с травмами доставлена в больницу, ее жизни ничего не угрожает. Находившиеся в салоне четверо мужчин также в больнице.

На фотографии с места ДТП отчетливо видны разбитые бутылки в салоне. По информации ГАИ, все находившиеся в салоне авто были пьяны. У одного констатировали сильнейшую алкогольную интоксикацию. При этом никто из них не признает своей вины и не говорит, кто из них был за рулем.

На следующий день в Минске задержали за рулем пьяную мать, которая везла в салоне мужа и своего четырехлетнего ребенка. Представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко рассказала, что сообщение об этом поступило в ГАИ от прохожих, которые увидели, как нетрезвая дама собирается сесть за руль. Инспектора остановили БМВ, о котором сообщали очевидцы, на выезде с парковки.

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