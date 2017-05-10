Поместье рэпера 50 Cent в США пытались обокрасть, подозреваемый арестован

«Арестован 34-летний Элвин Джойс, проживающий в городе Виндзор, штат Коннектикут. Ему предъявлены обвинения в краже со взломом второй степени, незаконном проникновении на территорию частной собственности, причинении ущерба и попытке хищения», — уточнили органы правопорядка Фармингтона.

НЬЮ-ЙОРК, 10 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Попытка кражи из поместья рэпера 50 Cent предпринята во вторник в штате Коннектикут. Предполагаемый злоумышленник арестован, сообщило Управление полиции города Фармингтон, где произошел инцидент.

Согласно имеющимся данным, взломщик был схвачен с поличным. При проникновении в особняк сработала сигнализация. Охрана рэпера не стала вмешиваться и оперативно вызвала блюстителей порядка, задержавших подозреваемого. Он, по данным агентства Associated Press, неоднократно нарушал закон и имеет несколько судимостей.

В момент инцидента 50 Cent не было в поместье. Рэпер приобрел эту собственность у знаменитого боксера-профессионала Майка Тайсона примерно за $4 млн в 2003 году. Поместье выставлено сейчас на продажу за $6 млн.

В феврале федеральный суд Коннектикута прекратил дело о финансовой несостоятельности рэпера Кертиса Джеймса Джексона, известного под сценическим псевдонимом 50 Cent. Музыкант выплатил кредиторам более $22 млн. 50 Cent объявил о своем банкротстве в июле 2015 года, тогда его активы не превышали $20 млн, а долги возросли до $36 млн.

За два месяца до того журнал Forbes оценивал состояние рэпера в $155 млн, что ставило его на четвертое место в списке самых богатых исполнителей.