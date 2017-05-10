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07:57 (мск), источник: БЕЛТА

На пляжах в ОАЭ наблюдается разлив нефти

Жители и гости Объединенных Арабских Эмиратов уже примерно неделю наблюдают за утечкой нефти, загрязнившей часть побережья. Пляжи закрыты для посещения, как сообщают очевидцы.

Источник: БЕЛТА

Море покрыто тончайшей темной пленкой, при этом температура воды достигает 30 градусов Цельсия. Зона бедствия огорожена буйками, а на пляжах расположены предупредительные таблички.

О причинах утечки нефти не сообщается.

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