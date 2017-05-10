Бомж-домушник воровал продукты из дач Новосибирска

Злоумышленник обокрал 2 дачных домика в СНТ «Елочка» в марте. В обоих случаях он забирался в помещение через окно и воровал еду.

«Подозреваемым оказался 45-летний житель Владивостока. Мужчина не имеет постоянного места жительства в Новосибирской области. Сейчас он задержан,» — сообщили в пресс-службе ГУ МВД Росси по Новосибирской области.

Расследование не закончено, но по данным преступлениям возбуждены уголовные дела по факту кражи.