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06:56 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Бомж-домушник воровал продукты из дач Новосибирска

Установлено 2 случая кражи, но расследование продолжается.

Злоумышленник обокрал 2 дачных домика в СНТ «Елочка» в марте. В обоих случаях он забирался в помещение через окно и воровал еду.

«Подозреваемым оказался 45-летний житель Владивостока. Мужчина не имеет постоянного места жительства в Новосибирской области. Сейчас он задержан,» — сообщили в пресс-службе ГУ МВД Росси по Новосибирской области.

Расследование не закончено, но по данным преступлениям возбуждены уголовные дела по факту кражи.

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