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03:06 (мск), источник: ДЕЙТА

Организатор наркопритона пойдет под суд в Приморье

В Дальнереченске будет осужден 36-летний житель Красноармейского района, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Как сообщает краевое УМВД, житель села Богуславец, имеющий склонность к употреблению наркотиков, организовал наркопритон. Мужчина предоставлял помещение бани, расположенное на территории его домовладения, наркозависимым гражданам для совместного употребления наркотических средств опийной группы.

Деятельность наркопритона пресечена. На месте преступления полицейскими изъяты вещества и предметы, имеющие следовые количества наркотических веществ — морфина, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемого.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.

Михаил Грач.

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