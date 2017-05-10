Пассажир такси стала жертвой ДТП в Хабаровском крае

Один человек погиб в крупной аварии, которая произошла сегодня рано утром на Аллее Труда в Комсомольске-на-Амуре, сообщает портал «Губерния» со ссылкой komcity.ru.

Экипаж ГИБДД преследовал не остановившуюся по требованию инспекторов «Тойоту Прогрес». Водитель уходил от полиции на огромной скорости и перед рынком врезался в такси «Тойота Спринтер».

По предварительным данным, погибла 35-летняя пассажирка такси. Второго пассажира зажало в салоне — доставать его из покореженной иномарки пришлось спасателям. Остальные подробности ДТП уточняются.