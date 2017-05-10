В Полтаве «под носом у полиции» подожгли стелу Героям Небесной сотни

Конструкции уцелели, огонь испепелил искусственные цветы и несколько фотографий, сообщают местные СМИ.

Как отмечается, мемориал расположен рядом с областной администрацией. В этом месте постоянно дежурят стражи порядка, однако засечь злоумышленников им не удалось.

«Две недели назад повредили три могилы погибших бойцов. Кто может этим заниматься? Разорять кладбища, повреждать там могилы бойцов, которых уже нет, которые не могут себя защитить. Ну, а то, что произошло в Полтаве, то, что мы наблюдаем сейчас — вероятнее всего, что это какая-то провокация», — рассказал в комментарии ТСН отец погибшего бойца АТО Алексей Кобушко.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком облили краской мемориальную доску Степану Бандере.