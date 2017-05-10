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04:08 (мск), источник: VLADNEWS

9 мая во Владивостоке произошло 105 аварий

Травмы получили четыре человека.

Во вторник, 9 мая, во Владивостоке произошло 105 аварий; зарегистрировано 21 ДТП с материальным ущербом, составлено 4 европротокола, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. В 2 ДТП пострадали 4 человека.

Составлены протоколы в отношении 6 пьяных водителей, 10 шумахеров, 6 нарушителей правил парковки, 8 несознательных родителей, не пристегнувших детей, 5 владельцев авто с тонированными передними стеклами, 9 водителей, выехавших на встречку.

На штраф-стоянку поставлено 2 авто.

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